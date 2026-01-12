Многих россиян ждет повышенная надбавка к пенсии: вот кому она доступна

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров напоминал, что в 2026 году россияне смогут купить пенсионные баллы по цене 65 600 рублей за один. Он уточнял, что для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. При этом за год можно приобрести максимум 8,7 балла.