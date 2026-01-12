Ричмонд
Многих россиян ждет повышенная надбавка к пенсии: вот кому она доступна

Депутат Панеш заявил, что инвалиды I группы получат повышенную надбавку к пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Инвалиды первой группы и пожилые старше 80 лет имеют право на повышенную надбавку к пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы Каплан Панеш. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, для данных категорий граждан фиксированная выплата к страховой пенсии учитывается в двойном размере. Поэтому составляет 19 169,38 рубля. Кроме того, к сумме применяются районные коэффициенты, если на них есть право.

«С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере», — пояснил Панеш.

Депутат также сообщил, что с 1 января 2026 года установлена дополнительная надбавка на уход. Ее размер составляет 1 413,86 рубля. При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого. Учитываются не более трех иждивенцев.

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров напоминал, что в 2026 году россияне смогут купить пенсионные баллы по цене 65 600 рублей за один. Он уточнял, что для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. При этом за год можно приобрести максимум 8,7 балла.