Многих россиян ждет повышенная надбавка к пенсии: вот кому она доступна

Инвалиды первой группы и пожилые старше 80 лет имеют право на повышенную надбавку к пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы Каплан Панеш. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, для данных категорий граждан фиксированная выплата к страховой пенсии учитывается в двойном размере. Поэтому составляет 19 169,38 рубля. Кроме того, к сумме применяются районные коэффициенты, если на них есть право.
«С 80 лет и при инвалидности первой группы фиксированная выплата учитывается в двойном размере», — пояснил Панеш.
Депутат также сообщил, что с 1 января 2026 года установлена дополнительная надбавка на уход. Ее размер составляет 1 413,86 рубля. При наличии иждивенцев к фиксированной выплате добавляется по одной трети за каждого. Учитываются не более трех иждивенцев.
Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров напоминал, что в 2026 году россияне смогут купить пенсионные баллы по цене 65 600 рублей за один. Он уточнял, что для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. При этом за год можно приобрести максимум 8,7 балла.