Может ли Казахстан повторить сценарий релокации бизнеса в другие страны ради лучших условий?

Согласно экспертным мнениям, собранным журналистами, причиной такой юридической передислокации является налоговая реформа. Напомним: с января в Казахстане вступили в силу законодательные новеллы, которые увеличивают фискальную нагрузку на предпринимателей. В частности, базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличивается с 12% до 16%. Кроме того, сильно снижается минимальный порог при учёте НДС: с 20 тыс. до 10 тыс. МРП (43,3 млн тг). Небольшим компаниям, подпадающим под новую норму, это грозит дополнительными расходами.
На фоне ужесточения законодательства в Казахстане условия налогового резидентства в Кыргызстане и Узбекистане действительно выглядят более привлекательными. В частности, базовая ставка НДС в этих двух странах остаётся неизменной и составляет 12%. Помимо этого, власти этих центральноазиатских республик создают новые, заманчивые условия для бизнеса. Например, в КР действуют плоская система налогообложения и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Кроме того, между Кыргызстаном и Россией уже много лет действует соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет засчитывать налоги с доходов единожды в обеих юрисдикциях. Такая ситуация выглядит выгодной для российских предпринимателей, в том числе для переехавших за последние несколько лет в Казахстан. Власти Узбекистана также приготовили для малого бизнеса привлекательные условия. Помимо неизменных ставки НДС и минимального порога учёта доходов для плательщиков этого вида выплат, по приказу президента Шавката Мирзиёева для индивидуальных предпринимателей с оборотом до 1 млрд сумов (83,2 тыс. долл. США) налог снижен до 1%.
Министерство финансов РК опровергает факт, что появилось массовое явление переезда казахстанского бизнеса, и называет инфоповод надуманным. По мнению главы ведомства, даже в случае юридической передислокации предпринимателей в соседние страны при работе на казахстанский рынок размер налогов для них не изменится.
Вместе с тем эксперты консалтинговых и юридических компаний Кыргызстана говорят о взрывном росте спроса на посреднические услуги по регистрации бизнеса от казахстанцев и россиян. Появились и сопутствующие релокационным процессам тренды — заметный рост цен на жильё и аренду офисов и коворкингов в крупных городах КР.
Статьи казахстанских, кыргызстанских и узбекистанских СМИ на эту тему объединяет одно — отсутствие реальных примеров релокации бизнеса из РК, интервью казахстанских предпринимателей, которые уже поменяли налоговую юрисдикцию своих компаний. Объясняется это тем, что бизнесмены предпочитают не афишировать свои решения, дабы избежать нежелательного для них внимания со стороны чиновников. Официальная статистика также пока не подтверждает гипотезу о релокации бизнеса из Казахстана. Не исключено, что заинтересованность владельцев отечественных компаний, продающих товары и услуги онлайн, есть, но она не носит массовый характер.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-ноябрь прошлого года в Казахстане не уменьшилось, а даже увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Их число приблизилось к 2,2 млн — на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Сильнее всего на этот прирост повлияло увеличение численности индивидуальных предпринимателей на 8,9%, почти до 1,6 млн. Количество предприятий малого бизнеса выросло на 3,6%, а вот число субъектов среднего предпринимательства уменьшилось на 1,7%, или на 52 компании.
Рассмотрим ситуацию и с точки зрения соседних стран. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, за первые три квартала прошлого года в стране действительно заметно выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность ИП достигла 497,1 тыс., увеличившись на 3,7%. Это рекорд за последние несколько лет. Количество малых компаний в Кыргызстане выросло на 12,2%, до 19,3 тыс., средних — на 22,2%, до 1,1 тыс. Статистика свидетельствует о росте предпринимательской активности в стране.
Информация о предпринимателях-нерезидентах доступна только за полные годы. Данные за 2019−2024 годы позволяет сделать вывод о действительно растущем интересе казахстанского и российского бизнеса к открытию предприятий в Кыргызстане. Так, по итогам 2024-го в стране функционировали 470 иностранных компаний с участием капитала из Казахстана — на 18,7% больше, чем в 2019 году. Тенденции роста российского бизнеса в КР ещё более явные. В 2024 году количество иностранных компаний с участием российских инвестиций превысило 1,6 тыс., увеличившись на 54,5% к 2023-му и в 4 раза — к 2019-му. Такую заметную разницу создала ещё первая волна релокации российского бизнеса в центральноазиатские страны в 2022 году.
В Узбекистане в прошлом году бизнес также демонстрировал рекорды. По данным на начало октября 2025-го, количество действующих субъектов малого предпринимательства превысило 1,2 млн. За три квартала прошлого года в РУ с коммерческими целями приезжали 362,8 тыс. иностранных граждан — в 2,7 раза больше, чем за январь-октябрь 2023-го. Страна становится привлекательным торговым и инвестиционным партнёром.
По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, количество действующих предприятий с участием иностранных инвестиций в начале октября 2025 года достигло 17,2 тыс. За последние несколько лет их стало больше почти на 30%. При этом прирост наблюдается в основном именно по иностранным, а не по совместным предприятиям.
Доля казахстанских компаний среди иностранных предприятий в Узбекистане совсем невелика: всего 6,8%. По итогам трёх кварталов прошлого года их количество составило 1,2 тыс., увеличившись на 7,3% за год. Главные же иностранные инвесторы для РУ — бизнесмены из Китая и России.
Итак, представленные данные показывают, что в соседних Кыргызстане и Узбекистане растут предпринимательская активность и интерес иностранных инвесторов к развитию бизнеса на территории этих стран. Однако доказательств массового переезда казахстанского бизнеса в КР и РУ пока нет.