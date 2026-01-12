Может ли Казахстан повторить сценарий релокации бизнеса в другие страны ради лучших условий?

На фоне ужесточения законодательства в Казахстане условия налогового резидентства в Кыргызстане и Узбекистане действительно выглядят более привлекательными. В частности, базовая ставка НДС в этих двух странах остаётся неизменной и составляет 12%. Помимо этого, власти этих центральноазиатских республик создают новые, заманчивые условия для бизнеса. Например, в КР действуют плоская система налогообложения и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса. Кроме того, между Кыргызстаном и Россией уже много лет действует соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет засчитывать налоги с доходов единожды в обеих юрисдикциях. Такая ситуация выглядит выгодной для российских предпринимателей, в том числе для переехавших за последние несколько лет в Казахстан. Власти Узбекистана также приготовили для малого бизнеса привлекательные условия. Помимо неизменных ставки НДС и минимального порога учёта доходов для плательщиков этого вида выплат, по приказу президента Шавката Мирзиёева для индивидуальных предпринимателей с оборотом до 1 млрд сумов (83,2 тыс. долл. США) налог снижен до 1%.