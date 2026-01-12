Адвокат сказал, могут ли белорусы взыскать неустойку с перевозчика, если маршрутка опоздала из-за непогоды

Белорусам сказали, можно ли взыскать неустойку за опоздание маршрутки в непогоду. Подробности озвучил адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев. Информация размещена в телеграм-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Белорусы спросили, есть ли возможность у пассажира взыскать убытки в том случае, если междугородняя маршрутка опоздала в пункт назначения по причине сложных погодных условий.
— Если перевозчик докажет, что сложные погодные условия стали причиной опоздания, то не может, — уточнил адвокат.
Он добавил, что, согласно пункту 1 статьи 749 Гражданского кодекса, за задержку транспорта, перевозящего пассажиров, или его опоздание в пункт назначения, перевозчик платит пассажиру неустойку в размере, согласно законодательству, если не докажет ряд причин. К примеру, что задержка или опоздание произошли по причине непреодолимой силы, устранения неисправности, которые угрожают жизни и здоровью пассажира, или же других обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
Роман Навоев уточняет, что указанная норма не действует в отношении городских и пригородных автомобильных перевозок в регулярном сообщении; перевозок внутренним водным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении. Также это не действует в отношении перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в поездах городских линий и региональных экономкласса; регулярных перевозок городским электрическим транспортом и метрополитеном.
