Адвокат сказал, могут ли белорусы взыскать неустойку с перевозчика, если маршрутка опоздала из-за непогоды

Он добавил, что, согласно пункту 1 статьи 749 Гражданского кодекса, за задержку транспорта, перевозящего пассажиров, или его опоздание в пункт назначения, перевозчик платит пассажиру неустойку в размере, согласно законодательству, если не докажет ряд причин. К примеру, что задержка или опоздание произошли по причине непреодолимой силы, устранения неисправности, которые угрожают жизни и здоровью пассажира, или же других обстоятельств, не зависящих от перевозчика.