Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев исполнил новогоднее желание юного жителя Зимы

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев исполнил новогоднее желание второклассника из Зимы.

Источник: НИА Байкал

Тимофей Чеботарь принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», организованной Движением Первых при поддержке Росмолодежи. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Во время рабочей поездки в Москву Игорь Кобзев снял открытку с «Елки желаний», на которой было написано желание юного зиминца. Мальчик увлекается творчеством, туризмом и современными технологиями.

Мама Тимофея, Надежда Чеботарь, рассказала, что ее сын любит путешествовать.

От имени главы региона мэр Зиминского городского округа, Андрей Коновалов, передал мальчику деревянную железную дорогу в качестве подарка.

Игорь Кобзев отметил, что нет ничего ценнее детских улыбок, смеха и радости. Он подчеркнул, что задача взрослых — делать все возможное, чтобы каждый день дети чувствовали заботу, поддержку и любовь, верили в чудеса и были окружены приятными событиями.