Игорь Кобзев исполнил новогоднее желание юного жителя Зимы

Игорь Кобзев отметил, что нет ничего ценнее детских улыбок, смеха и радости. Он подчеркнул, что задача взрослых — делать все возможное, чтобы каждый день дети чувствовали заботу, поддержку и любовь, верили в чудеса и были окружены приятными событиями.