Игорь Кобзев исполнил новогоднее желание юного жителя Зимы

Тимофей Чеботарь принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», организованной Движением Первых при поддержке Росмолодежи. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Во время рабочей поездки в Москву Игорь Кобзев снял открытку с «Елки желаний», на которой было написано желание юного зиминца. Мальчик увлекается творчеством, туризмом и современными технологиями.
Мама Тимофея, Надежда Чеботарь, рассказала, что ее сын любит путешествовать.
От имени главы региона мэр Зиминского городского округа, Андрей Коновалов, передал мальчику деревянную железную дорогу в качестве подарка.
Игорь Кобзев отметил, что нет ничего ценнее детских улыбок, смеха и радости. Он подчеркнул, что задача взрослых — делать все возможное, чтобы каждый день дети чувствовали заботу, поддержку и любовь, верили в чудеса и были окружены приятными событиями.