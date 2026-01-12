Власти Братска снова ищут подрядчика, который будет отлавливать бездомных собак в 2026 году

На деятельность по обращению с бездомными животными до конца 2026 года власти готовы направить примерно 3,7 миллиона рублей. В проекте муниципального контракта указывается, что в первую очередь отлову подлежат агрессивные собаки, «испытывающие физические страдания», а также животные, обитающие вблизи соцобъектов. Отловленных собак и кошек, согласно контракту, должны отправлять в приют для животных, который или принадлежит подрядчику, или работает с подрядчиком по договору. При этом местонахождение приюта, куда можно вывозить собак из Братска, ограничивается радиусом в 2 тысячи километров.
В приюте животному должны быть проведена вакцинация и стерилизация. Там же особь должны чипировать. В случае если для бездомной собаки или кошки не найдется новый владелец, то их необходимо вернуть на прежнее место обитания. Исключение делается только для животных, которые проявляют немотивированную агрессию (их надлежит содержать в приюте до их естественной смерти или до того, как для них все-таки найдутся хозяева), а также для животных с тяжелым заболеванием (для прекращения физических страданий таких особей разрешено усыплять).
Подрядную организацию, которая займется деятельностью по обращению с бездомными животными в Братске, должны выбрать на торгах в середине января.
Ранее власти Братска уже искали подрядчика, который займется отловом бездомных животных в городе в 2026 году. Однако ни одной заявки на соответствующие торги подано не было.