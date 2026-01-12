Власти Братска снова ищут подрядчика, который будет отлавливать бездомных собак в 2026 году

В приюте животному должны быть проведена вакцинация и стерилизация. Там же особь должны чипировать. В случае если для бездомной собаки или кошки не найдется новый владелец, то их необходимо вернуть на прежнее место обитания. Исключение делается только для животных, которые проявляют немотивированную агрессию (их надлежит содержать в приюте до их естественной смерти или до того, как для них все-таки найдутся хозяева), а также для животных с тяжелым заболеванием (для прекращения физических страданий таких особей разрешено усыплять).