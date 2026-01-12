Трамп пригрозил Кубе и призвал поскорее заключить сделку с Вашингтоном

Куба долгие годы жила благодаря нефти и деньгам Венесуэлы, однако больше этого не будет. Об этом в воскресенье, 11 января, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
— Больше не будет нефти и денег, поступающих на Кубу, ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не поздно, — высказался политик.
После кубинский президент Мигель Диас-Канель написал, что «те, кто превращает все в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют морального права указывать пальцем на Кубу ни в каком смысле».
По данным Associated Press, теперь островное государство лишено поставок венесуэльской нефти, так как армия США продолжает захватывать танкеры, чтобы установить контроль над добычей, переработкой и распределением нефтепродуктов страны.
Ранее президент США на своей странице Truth Social ответил на публикацию одного из пользователей, который написал, что глава Государственного департамента Марко Рубио «будет президентом Кубы». Республиканец оценил эту идею.
Недавно Трамп также заявил о критической ситуации на Кубе. Он утверждает, что страна «висит на волоске» и сталкивается с серьезными трудностями. Отвечая на вопрос о необходимости ужесточения давления Вашингтона на Гавану, политик ответил весьма резко.