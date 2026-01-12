Минэнерго Казахстана прокомментировало информацию о подорожании бензина

АСТАНА, 12 янв — Sputnik. В социальных сетях распространилась новость о якобы грядущем подорожании бензина в Казахстане.
В ответ на информацию министерство энергетики сообщило, что в стране продолжает действовать мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92.
«Эта мера введена для сдерживания инфляции. Резких скачков стоимости топлива не ожидается, ситуация находится на контроле государства», — подчеркнули в ведомстве.
Новости о подорожании бензина некоторые казахстанцы связали с планируемым общим рынком нефти и нефтепродуктов на территории ЕАЭС с 2027 года. На это в министерстве ответили, что данный процесс будет проходить поэтапно.
«Речь идет о гармонизации законодательства, а не о моментальном и автоматическом выравнивании цен с другими странами. При любых интеграционных процессах главным приоритетом остаются национальные интересы и социальное самочувствие граждан Казахстана», — отметили в Минэнерго.
При этом нельзя игнорировать объективные рыночные факторы, заявили в министерстве.
«Большая разница в ценах с соседними государствами создает риски “серого” экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны. Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ», — сообщили в министерстве энергетики.
Переход к рыночному ценообразованию после завершения действия моратория будет проводиться плавно. Все решения будут приниматься с учетом реальной экономической ситуации и доходов населения, чтобы не допустить шоковых сценариев для потребителей, подчеркнули в ведомстве.