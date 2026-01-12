Минэнерго Казахстана прокомментировало информацию о подорожании бензина

«Большая разница в ценах с соседними государствами создает риски “серого” экспорта, когда дешевое топливо незаконно вывозится из страны. Это создает угрозу искусственного дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, текущие низкие цены ограничивают возможности для инвестиций, а отрасли необходимы средства для расширения Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также для строительства нового, четвертого НПЗ», — сообщили в министерстве энергетики.