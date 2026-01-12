В Госдуме рассказали о схеме мошенников с квартирами: тяжело придется единственным собственникам

По его словам, когда жилье оформлено на одного человека, согласие других владельцев не требуется. Родные часто узнают о происходящем уже после визита или разговора с неизвестными. Это делает ситуацию удобной для преступников. Они быстро выясняют, живет ли человек один, есть ли рядом активные родственники и кто контролирует документы и банковские приложения.