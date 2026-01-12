В Госдуме рассказали о схеме мошенников с квартирами: тяжело придется единственным собственникам

Мошенники оказывают более жесткое давление, если у квартиры только один собственник. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в разговоре с «Лентой.ру».
По его словам, когда жилье оформлено на одного человека, согласие других владельцев не требуется. Родные часто узнают о происходящем уже после визита или разговора с неизвестными. Это делает ситуацию удобной для преступников. Они быстро выясняют, живет ли человек один, есть ли рядом активные родственники и кто контролирует документы и банковские приложения.
«Когда выясняется, что квартира единственная и другого жилья нет, давление усиливается. Обещают “защитить”, торопят, подталкивают к подписи или к деньгам, потому что ставка для владельца максимальная, а для мошенника это шанс довести схему до конца», — отметил депутат.
Гаврилов пояснил, что особенно уязвимы пожилые люди. Они чаще оставляют контакты в объявлениях, обсуждают бытовые вопросы с соседями и делятся личными деталями. В домах с дорогим жильем такая информация распространяется быстро.
При этом сам контакт нередко начинается с мелочи. Например, просьбы о помощи или услуги — и может закончиться потерей квартиры.
"Кто-то сдает комнату или пускает помощника по хозяйству, кто-то ищет сиделку. В таких точках входа проще всего начать общение и постепенно узнать главное: человек живет один, жилье единственное, дети далеко и появляться часто не будут.
Депутат также предупредил о схемах с «доброжелателями», которые годами входят в доверие. Под видом ухода или помощи человеку могут подсунуть доверенность или документы на заем с обеспечением. При этом итог всегда один. Пожилого человека под давлением заставляют оставить подпись, которая лишит его жилья.
