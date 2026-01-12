Врач назвал неочевидные симптомы опухоли мозга

Обычный стресс или переутомление, провалы в памяти, быстрая усталость и звон в ушах могут оказаться симптомами серьезного заболевания. Хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru предупредил, что такие состояния могут быть сигналом развития опухолей головного мозга.
— Рвота и нарушение кожной чувствительности также могут быть симптомами недуга. Это могут быть сильные головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, — подчеркнул специалист.
Если затронута лобная часть, то страдает память, способность четко формулировать речь, если ствол мозга, то это может грозить параличами. Давление на зрительный нерв может привести к слепоте, можно и вовсе полностью потерять слух и не удерживать равновесие.
