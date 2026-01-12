Центр Перми сковали восьмибалльные пробки

Затруднен выезд из Индустриального района.
Утром 12 января в Перми образовались заторы на нескольких центральных улицах. Затруднено движение по улицам Ленина, Локомотивная, Малкова, Стахановская, Мира и Карпинского. Такие данные опубликованы в «Яндекс Картах».
«Пермь, 12 января, пробки 8 баллов», — сказано в приложении. Пермяки пишут, что сложнее всего выехать из Индустриального района. Так, дорога от Гознака до Перми-2 занимает до двух часов.
Одной из причин пробок стало закрытие участка шоссе Космонавтов у «Мориона». Такие меры приняты для ремонта путепровода. Открыть дорогу власти планируют только через два года. Автобусы объезжают этот участок по другим улицам.