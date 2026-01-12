Рыбакина осталась пятой ракеткой мира, Путинцева вылетела из топ-100

Лидерство в индивидуальном зачете сохранила белоруска Арина Соболенко. Она защитила чемпионский титул на турнире WTA-500 в австралийском Брисбене.
Второй осталась полька Ига Швентек.
Американка Коко Гауфф вернулась на третью позицию, сместив свою соотечественницу Аманду Анисимову.
Топ-5 замыкает казахстанка Елена Рыбакина, которая в Брисбене дошла до четвертьфинала.
Другая отечественная теннисистка Юлия Путинцева потеряла 31 позицию и вылетела из топ-100. Теперь вторая ракетка страны занимает 105-е место в мировом рейтинге.
В парном разряде казахстанка Анна Данилина сохранила 14-ю строчку.
Лидерство удерживает чешка Катерина Синякова.