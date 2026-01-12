Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина осталась пятой ракеткой мира, Путинцева вылетела из топ-100

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила мировые рейтинги в одиночном и парных разрядах по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Лидерство в индивидуальном зачете сохранила белоруска Арина Соболенко. Она защитила чемпионский титул на турнире WTA-500 в австралийском Брисбене.

Второй осталась полька Ига Швентек.

Американка Коко Гауфф вернулась на третью позицию, сместив свою соотечественницу Аманду Анисимову.

Топ-5 замыкает казахстанка Елена Рыбакина, которая в Брисбене дошла до четвертьфинала.

Другая отечественная теннисистка Юлия Путинцева потеряла 31 позицию и вылетела из топ-100. Теперь вторая ракетка страны занимает 105-е место в мировом рейтинге.

В парном разряде казахстанка Анна Данилина сохранила 14-ю строчку.

Лидерство удерживает чешка Катерина Синякова.