Глава «Газпром-медиа» Жаров назвал любимый номер в Comedy Club

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал о номере из шоу Comedy Club, который считает своим любимым. По его словам, больше всего ему нравится миниатюра под названием «Табличка».
Жаров отметил, что этот номер представляет собой точную и тонкую офисную сатиру. Он пояснил, что в скетче наглядно показан абсурд бюрократической системы крупной компании, где даже простой вопрос — размещение таблички на двери руководителя — превращается в цепочку сложных согласований, совещаний и противоречивых указаний.
Глава «Газпром-медиа» также подчеркнул, что сила этой миниатюры заключается в ее узнаваемости. По его словам, многие сотрудники больших организаций сталкивались с похожими ситуациями, а сам номер высмеивает не конкретных людей, а систему, в которой здравый смысл становится редкостью, передает Lenta.ru.
Ранее артистка Марина Кравец рассказала, что больше не смотрит КВН. Она, как и ее коллеги-комики, начинала свою карьеру с этой программы. Кравец с теплотой вспоминает о том, как выходила на сцену в составе команды «Простофилы». Однако актриса рассказала, что уже давно равнодушна к игре.