Москвичам советуют пересесть на метро из-за возможных затруднений движения

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется использовать метро для поездок в центр города из-за возможных затруднений дорожного движения в понедельник, сообщает столичный департамент транспорта.
«Сегодня рекомендуем для поездок по городу использовать метро», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что вечером возможны локальные затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД. Ведомство порекомендовало планировать маршрут заранее.
Дептранс также призвал водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.