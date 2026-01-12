Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам советуют пересесть на метро из-за возможных затруднений движения

Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро из-за затруднений движения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется использовать метро для поездок в центр города из-за возможных затруднений дорожного движения в понедельник, сообщает столичный департамент транспорта.

«Сегодня рекомендуем для поездок по городу использовать метро», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вечером возможны локальные затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД. Ведомство порекомендовало планировать маршрут заранее.

Дептранс также призвал водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.