Боты, короткие ссылки и расчёт «в чате»: Названы «ред флаги» при выборе ремонтной компании

Тексты выглядят почти одинаково: обещание «цеха без посредников», «цены от производителя», «скидки до 30 процентов» и ссылка, ведущая прямо в личные сообщения сообщества. Нажав на неё, человек оказывается в переписке, где менеджер или бот предлагает рассчитать стоимость «всего за минуту». Дальше схема повторяется у всех: заказчику называют стартовую цену, но в процессе общения появляются новые позиции — монтаж, доставка, фурнитура, подсветка, замеры. Итоговая сумма вырастает вдвое или втрое, а обещанных «цен от завода» не оказывается. О том, как не нарваться на обман при выборе ремонтной компании, Life.ru рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
Такие объявления специально подстраиваются под регион пользователя. Если вы находитесь в Подольске, в тексте будет указано, что мастер работает именно там. Реклама размещается через внутренние системы социальных сетей с геотаргетингом, поэтому создаётся ощущение, что речь идёт о местных мастерах. Однако чаще всего за страницей стоит обычный посредник, перенаправляющий заказы в разные подрядные бригады. Никаких собственных производств у них нет, а фото и отзывы копируются из других аккаунтов, пояснил эксперт.
На площадках объявлений схема работает по похожему принципу. Объявления с низкой ценой и красивыми фото привлекают внимание. Визуально они выглядят убедительно: в начале текста всегда стоит «отзыв» довольного клиента, нередко с именем и упоминанием конкретного города. Под ним — фотографии свежего ремонта, иногда с людьми в фирменных футболках. Далее следует рассказ о том, что «все сделали быстро, недорого и качественно», а после — ссылка на калькулятор стоимости. Но переписка быстро переходит в мессенджеры. Там клиенту предлагают «индивидуальный проект» по значительно более высокой цене. Участники рынка подтверждают: многие такие страницы зарегистрированы на одни и те же номера телефонов, а названия фирм меняются каждые несколько месяцев. Проверить реальность «фабрики» почти невозможно — сайтов нет, адреса отсутствуют, юридические данные не указаны.
Подобная реклама может нарушать закон: использование выражений «цены без наценок» и «цены от производителя» без документальных подтверждений относится к недостоверной рекламе. За такие объявления предусмотрена административная ответственность. Кроме того, при переводе клиента в сторонние мессенджеры теряются гарантии площадок, где была размещена реклама.
Алексей Орехов.
эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК.
«Относитесь к подобным объявлениям настороженно. Настоящее производство не прячется за ботами и короткими ссылками. У добросовестных компаний всегда есть сайт с адресом, примерами работ, полными реквизитами и договором подряда, в котором прописана смета и срок выполнения. А когда вместо этого предлагают “посчитать цену прямо в чате”, велик шанс, что итог окажется совсем не тем, что обещали в начале», — заключил он.
