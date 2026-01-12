Боты, короткие ссылки и расчёт «в чате»: Названы «ред флаги» при выборе ремонтной компании

На площадках объявлений схема работает по похожему принципу. Объявления с низкой ценой и красивыми фото привлекают внимание. Визуально они выглядят убедительно: в начале текста всегда стоит «отзыв» довольного клиента, нередко с именем и упоминанием конкретного города. Под ним — фотографии свежего ремонта, иногда с людьми в фирменных футболках. Далее следует рассказ о том, что «все сделали быстро, недорого и качественно», а после — ссылка на калькулятор стоимости. Но переписка быстро переходит в мессенджеры. Там клиенту предлагают «индивидуальный проект» по значительно более высокой цене. Участники рынка подтверждают: многие такие страницы зарегистрированы на одни и те же номера телефонов, а названия фирм меняются каждые несколько месяцев. Проверить реальность «фабрики» почти невозможно — сайтов нет, адреса отсутствуют, юридические данные не указаны.