Почему после длинных каникул хочется уволиться, или как обречь себя на бедность по глупости

Как ни парадоксально, но желание уволиться после отдыха часто связано не с самими каникулами, а с тем, что было до них. Последние месяцы года обычно самые напряжённые: нужно закрыть все проекты, сдать отчёты, завершить сделки, выполнить планы. Многие работают на износ, чтобы успеть всё до праздников, и приходят к Новому году в состоянии полного выгорания. Во время каникул организм наконец получает передышку и вся накопленная усталость выходит на поверхность. Вы начинаете осознавать, как сильно устали за год, как надоела работа, которая съедает всё ваше время и энергию.