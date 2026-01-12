Почему после длинных каникул хочется уволиться, или как обречь себя на бедность по глупости

Каждый январь повторяется одна и та же история: десять дней блаженного ничегонеделания, свободы и праздничной эйфории резко обрываются звонком будильника. Вы просыпаетесь, понимаете, что пора на работу, и первая мысль, которая приходит в голову, — «всё, увольняюсь». Причём это не сиюминутный порыв, а настоящее желание немедленно написать заявление и больше никогда не видеть своё рабочее место. Если вы узнали себя, знайте: вы не одиноки. Психологи называют это синдромом постпраздничной депрессии, и он накрывает миллионы людей каждый год. Мы разобрались, почему после каникул так невыносимо хочется всё бросить и что делать, чтобы не наломать дров в первые рабочие дни.
Контраст между свободой и рутиной бьёт по психике.
Главная причина, по которой нас так тянет уволиться после праздников, — это резкий контраст между расслабленным режимом каникул и жёстким графиком работы. Десять дней вы жили в своём темпе: спали сколько хотели, ели когда захочется, смотрели фильмы до утра, встречались с друзьями. Никаких дедлайнов, совещаний, отчётов и недовольных начальников. Мозг привык к этой свободе и расценивает её как норму. А потом бац, и вы снова в офисе, где нужно рано вставать, улыбаться коллегам, делать вид, что вам интересны их истории про новогодние каникулы, и погружаться в кучу накопившихся дел.
Психологи объясняют: чем дольше длятся каникулы, тем сильнее шок от возвращения к работе. За десять дней организм полностью перестраивается на режим отдыха — и возврат к рабочему ритму воспринимается как насилие над собой. Отсюда и желание сбежать, уволиться, переехать на Бали и открыть там кафе на берегу океана. Мозг просто отказывается принимать реальность, в которой снова нужно подчиняться расписанию и выполнять чужие требования. Это нормальная реакция на стресс, и она пройдёт примерно через неделю, когда вы снова войдёте в рабочий ритм.
Накопившаяся усталость вылезает наружу.
Как ни парадоксально, но желание уволиться после отдыха часто связано не с самими каникулами, а с тем, что было до них. Последние месяцы года обычно самые напряжённые: нужно закрыть все проекты, сдать отчёты, завершить сделки, выполнить планы. Многие работают на износ, чтобы успеть всё до праздников, и приходят к Новому году в состоянии полного выгорания. Во время каникул организм наконец получает передышку и вся накопленная усталость выходит на поверхность. Вы начинаете осознавать, как сильно устали за год, как надоела работа, которая съедает всё ваше время и энергию.
Праздники дают возможность остановиться и задуматься: а туда ли я иду? Доволен ли я тем, чем занимаюсь? Стоит ли моя зарплата тех нервов, которые я трачу? И ответы на эти вопросы часто оказываются неутешительными. Отсюда и желание всё бросить. На самом деле вам не обязательно нужна новая работа — возможно, вам просто нужен нормальный длинный отпуск, чтобы восстановиться. Но осознать это сложно, когда впереди маячит возвращение в офис и гора невыполненных задач.
Соцсети усиливают ощущение неудовлетворённости.
Пока вы валялись на диване и ели оливье, ваша лента в соцсетях пестрила фотографиями друзей и знакомых, которые встречали Новый год на Мальдивах, катались на лыжах в Альпах или отдыхали в Дубае. Коллега получила повышение, одноклассница открыла свой бизнес, бывший однокурсник переехал в Европу и теперь работает на Google. А вы? Вы провели праздники дома, в том же городе, на той же работе, с теми же проблемами. Синдром упущенных возможностей бьёт особенно сильно в начале января, когда все подводят итоги года и строят планы на будущее. Вам начинает казаться, что вы застряли в болоте, пока другие движутся вперёд семимильными шагами.
Конечно, это иллюзия — люди показывают в соцсетях только лучшие моменты своей жизни. Но рациональное понимание не спасает от чувства зависти и неудовлетворённости собой. И желание уволиться усиливается: раз все вокруг меняют жизнь, может, и мне пора? Психологи советуют: на первой рабочей неделе ограничьте время в соцсетях до минимума. Сравнение себя с другими сейчас только усугубит депрессию и подтолкнёт к необдуманным решениям.
Зимняя хандра накладывается на рабочий стресс.
Январь — самый депрессивный месяц года с точки зрения физиологии. Короткий световой день, нехватка солнца, холод и серость за окном действуют угнетающе на психику. Уровень серотонина и дофамина падает, настроение ухудшается, энергии нет вообще. В таком состоянии любая работа кажется каторгой, даже если раньше вы её любили. Добавьте сюда послепраздничную усталость от переедания, алкоголя и нарушенного режима сна — и получите гремучую смесь, которая рождает мысли об увольнении. Организм просто не готов к активности, ему нужно ещё хотя бы неделю-две, чтобы восстановиться. Но работа не ждёт, начальник требует результатов, а коллеги уже в полном боевом режиме.
Вы чувствуете себя выжатым лимоном и мечтаете только об одном: вернуться под одеяло и больше никогда не выходить из дома. Если добавить к этому традиционную новогоднюю прибавку в весе, которая портит настроение каждый раз, когда смотритесь в зеркало, картина получается совсем безрадостная. Неудивительно, что мысли об увольнении кажутся спасением.
Что делать: не принимать решений в первую неделю.
Золотое правило, которое психологи повторяют как мантру: никаких важных решений в первые семь дней после выхода на работу. Это время, когда вы находитесь в изменённом состоянии сознания — усталость, стресс, депрессия искажают восприятие реальности. То, что кажется невыносимым в понедельник, может оказаться вполне терпимым к следующей неделе. Дайте себе время адаптироваться. Войдите в рабочий ритм постепенно: не беритесь сразу за самые сложные задачи, начните с простых и рутинных дел. Общайтесь с коллегами, делитесь впечатлениями о праздниках — социальные контакты помогают выйти из депрессии.
Не засиживайтесь допоздна в попытках нагнать упущенное, идите домой вовремя и высыпайтесь. Добавьте в рацион витамины, особенно витамин D, которого катастрофически не хватает зимой. Гуляйте на свежем воздухе хотя бы полчаса в день — дневной свет помогает бороться с зимней хандрой. Занимайтесь спортом: физическая активность повышает уровень эндорфинов и улучшает настроение. И главное — не читайте вакансии и не рассылайте резюме в первую неделю. Если через две недели желание уволиться не пройдёт, тогда уже можно серьёзно задуматься о смене работы. Но, скорее всего, острота ощущений спадёт, и вы снова войдёте в рабочую колею.
Желание уволиться после длинных каникул — это не признак того, что вы выбрали не ту профессию или работаете не в той компании. Это естественная реакция организма на стресс перехода от отдыха к активности. Дайте себе время, не принимайте поспешных решений и помните: это пройдёт. А если не пройдёт — тогда действительно стоит задуматься о переменах. Но только когда голова будет ясной, а не затуманенной постпраздничной депрессией. А пока думаете, увольняться или нет, вы можете узнать на Life.ru, кем были в прошлой жизни.
