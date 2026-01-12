Стало известно, какие ограничения ввели в Стамбуле для съемок сериалов

Власти Турции утвердили новый регламент проведения съемок сериалов и фильмов в Стамбуле. Документ вводит ограничения по транспорту, времени работы съемочных групп и расстоянию между площадками. Об этом говорится в пресс-релизе министерства культуры и туризма страны, поступившем в РИА Новости.
Новые правила разработаны для упорядочивания работы съемочных групп и снижения нагрузки на городскую инфраструктуру. В соответствии с регламентом Стамбул разделили на три съемочные зоны с учетом плотности населения и транспортного трафика.
В первой, наиболее загруженной зоне, съемочным группам разрешено использовать не более семи автомобилей. Работы должны завершаться до полуночи в зимний период и до 01.00 ночью летом. Во второй зоне лимит увеличен до десяти автомобилей при аналогичных временных ограничениях. В третьей зоне ограничения на количество транспорта отсутствуют, а график съемок остается гибким. Кроме того, в городе будут выделены специальные территории, где разрешены ночные съемки.
Отдельно установлено требование по расстоянию между одновременно действующими площадками. В пределах Стамбула они должны находиться не ближе одного километра друг от друга. Для работы в общественных пространствах съемочные группы обязаны подавать заявку минимум за семь дней до начала съемок.
Регламент предусматривает льготы для проектов, поддерживаемых министерством культуры и туризма, а также для групп, использующих не более трех автомобилей. Бесплатно смогут работать съемочные команды без транспорта и те, чья деятельность не создает помех для пешеходов.
Жителей домов, расположенных рядом со съемочными площадками, необходимо предупреждать не менее чем за 24 часа. Также участникам съемочного процесса предписано соблюдать требования по охране окружающей среды и не допускать ущерба архитектурному наследию города.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что новые правила направлены на обеспечение спокойствия жителей и формирование более безопасных и контролируемых условий для кинопроизводства. Ранее он сообщал, что власти делают ставку на мини-сериалы как инструмент «мягкой силы» и способ привлечения туристов. По его данным, турецкие сериалы посмотрели около 1 млрд зрителей в 170 странах, а доход от их экспорта превысил 1 млрд долларов.
