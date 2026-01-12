Стало известно, какие ограничения ввели в Стамбуле для съемок сериалов

В первой, наиболее загруженной зоне, съемочным группам разрешено использовать не более семи автомобилей. Работы должны завершаться до полуночи в зимний период и до 01.00 ночью летом. Во второй зоне лимит увеличен до десяти автомобилей при аналогичных временных ограничениях. В третьей зоне ограничения на количество транспорта отсутствуют, а график съемок остается гибким. Кроме того, в городе будут выделены специальные территории, где разрешены ночные съемки.