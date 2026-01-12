Ричмонд
В аэропорту сообщили об отмене сегодняшнего рейса из Омска в Астану

Самолет авиакомпании Qazaq Air должен был улететь в столицу Республики Казахстан сегодняшним вечером.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 января, по необъявленным причинам был отменен вечерний рейс из Омска в столицу Республики Казахстан. Информация об отмене самолета авиакомпании Qazaq Air появилась на электронном табло омской аэрогавани.

Пассажиры авиакомпания Qazaq Air не смогут улететь сегодня из Омска в Астану. Рейс самолета, который был должен вылететь в столицу Республики Казахстан в 19 часов 10 минут, был отменен по необъявленным причинам. Соответствующая запись появилась на онлайн-табло омского аэропорта. Также на табло сообщается о небольшой задержке с вылетом восьми утренних самолетов из Омска: от 30 минут до 1,5 часов задержались с вылетом авиалайнеры в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Надым.