В аэропорту сообщили об отмене сегодняшнего рейса из Омска в Астану

Пассажиры авиакомпания Qazaq Air не смогут улететь сегодня из Омска в Астану. Рейс самолета, который был должен вылететь в столицу Республики Казахстан в 19 часов 10 минут, был отменен по необъявленным причинам. Соответствующая запись появилась на онлайн-табло омского аэропорта. Также на табло сообщается о небольшой задержке с вылетом восьми утренних самолетов из Омска: от 30 минут до 1,5 часов задержались с вылетом авиалайнеры в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Надым.