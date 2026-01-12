В Приморье поймали мошенников, обманувших людей на продаже машин из Японии на 130 млн

Видео © Telegram / Полиция Приморья.
Как сообщили в УМВД по региону, злоумышленники размещали в Интернете объявления о продаже машин по ценам ниже рыночных и создавали филиалы во Владивостоке и Находке для оформления дистанционных договоров. Деньги клиентов перечислялись на банковские реквизиты подставных лиц, а при отказе от сделки предоплата не возвращалась.
Многие покупатели получали автомобили с несоответствующими характеристиками, без документов или по завышенной цене, но вынуждены были принимать их, чтобы не потерять деньги. Трое фигурантов арестованы, остальные находятся под запретом определённых действий, а 34-летний организатор ожидает приговора суда.
Ранее Life.ru писал, что экс-депутат из Приморья Дмитрий Назарец был задержан Интерполом на Пхукете за контрабанду леса на 637 миллионов рублей. При аресте у него нашли два загранпаспорта на разные имена. Сейчас Назарец готовится к депортации в Россию, где ему грозит уголовная ответственность.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.