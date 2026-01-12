В Приморье поймали мошенников, обманувших людей на продаже машин из Японии на 130 млн

Ранее Life.ru писал, что экс-депутат из Приморья Дмитрий Назарец был задержан Интерполом на Пхукете за контрабанду леса на 637 миллионов рублей. При аресте у него нашли два загранпаспорта на разные имена. Сейчас Назарец готовится к депортации в Россию, где ему грозит уголовная ответственность.