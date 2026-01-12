Психолог Куликова рассказала, как войти в рабочий режим после праздников

Новогодние каникулы нарушают привычный режим, и при возвращении к работе многие сталкиваются со стрессом. Клинический психолог Алена Куликова рассказала Пятому каналу, как мягко и без срывов вернуться в рабочие будни.
По ее словам, следует входить в рабочий режим последовательно. Так, для начала следует составить примерный план на сами новогодние праздники, чтобы лучше организовать время. Нужно отдыхать по-настоящему, не использовать выходные для завершения дел, так как в этом случае отдыха не получается. Кроме того, важно качество самого отдыха. Куликова советует обязательно менять деятельность и отслеживать то, что дает энергию. Кроме того, нужно помнить, что ментальное состояние, в первую очередь, зависит от мыслей и внутренних переживаний.
В последние несколько дней нужно начать плавно готовиться к выходу на работу. Куликова рекомендует начать с восстановления сна, начать ложиться и вставать на 20−30 минут раньше. Также постепенно следует возвращаться к привычному рациону, не устраивать строгую диету, а просто медленно уменьшать порции, добавлять больше овощей, фруктов и воды для восстановления баланса в организме.
В первые рабочие дни психолог рекомендует не требовать от себя стопроцентной эффективности, так как работоспособность восстанавливается так же постепенно. Нужно дать себе время, чтобы плавно войти в курс работы, не планировать сразу многого и разбавлять рабочие задачи отдыхом.
По словам Куликовой, не стоит резко заканчивать праздник и убирать гирлянды, а лучше сходить на приятную прогулку или в кафе. Постепенно баланс сместится в сторону работы, но не оборвется мгновенно.