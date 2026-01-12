Психолог Куликова рассказала, как войти в рабочий режим после праздников

По ее словам, следует входить в рабочий режим последовательно. Так, для начала следует составить примерный план на сами новогодние праздники, чтобы лучше организовать время. Нужно отдыхать по-настоящему, не использовать выходные для завершения дел, так как в этом случае отдыха не получается. Кроме того, важно качество самого отдыха. Куликова советует обязательно менять деятельность и отслеживать то, что дает энергию. Кроме того, нужно помнить, что ментальное состояние, в первую очередь, зависит от мыслей и внутренних переживаний.