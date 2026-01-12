В Тюмень придут 35-градусные морозы

К выходным немного потеплеет.
В Тюмени 13 января похолодает до −30 градусов, 14 января температура опустится ниже −34. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. Морозы продержатся три ночи.
«13 января днем температура составит −19 градусов, ночью −30. Порывы ветра достигнут 6 м/с. 14 января похолодает до −26, ночью до −34. Погода безоблачная. Ветер 2−4 м/с», — указано в прогнозе.
К выходным немного потеплеет — в субботу, 17 января, температура поднимется до −16. Прогнозируется небольшой снег.