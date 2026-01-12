В главном парке Екатеринбурга закрыли популярные аттракционы

В парке ограничили работу аттракционов (архивное фото).
В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге временно прекращена работа части зимней инфраструктуры. Ограничения затронули горку Т-Банк и ряд аттракционов, которые не будут функционировать 12 и 13 января, а также каток «Северное сияние», приостановивший работу с 12 по 15 января.
В администрации парка объяснили, что перерыв связан с завершением продолжительных новогодних каникул и необходимостью обслуживания инфраструктуры. «Долгие новогодние каникулы подошли к концу, и нам всем нужно немного перестроиться. Нашим зимним площадкам тоже требуется небольшая пауза, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым встречам с вами. Морозы, которые обещают синоптики, — еще одна причина позаботиться о технике, льде и коллегах. Мы внимательно следим за погодой и сообщим, если в графике появятся изменения», — заявили в telegram-канале ЦПКиО.
С 14 января эти объекты возобновят работу в стандартном режиме, принятом для будних и выходных дней. Каток «Северное сияние» останется недоступен для посетителей до 15 января включительно. С 16 января его планируют открыть, если погодные условия и состояние льда это позволят.