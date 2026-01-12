В главном парке Екатеринбурга закрыли популярные аттракционы

В администрации парка объяснили, что перерыв связан с завершением продолжительных новогодних каникул и необходимостью обслуживания инфраструктуры. «Долгие новогодние каникулы подошли к концу, и нам всем нужно немного перестроиться. Нашим зимним площадкам тоже требуется небольшая пауза, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым встречам с вами. Морозы, которые обещают синоптики, — еще одна причина позаботиться о технике, льде и коллегах. Мы внимательно следим за погодой и сообщим, если в графике появятся изменения», — заявили в telegram-канале ЦПКиО.