За какой минимальный долг судебные приставы могут изъять ваше имущество

Многие россияне ошибочно полагают, что имущество могут изъять только за крупные долги — десятки или сотни тысяч рублей. На самом деле, по закону приставы вправе арестовать вещи уже при задолженности свыше 3000 рублей. Об этом рассказал председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.
По его словам, закон об исполнительном производстве разрешает обращать взыскание на вещи уже при такой сумме. При этом правило о минимальной сумме долга не касается денег. Их могут арестовать даже при меньшей задолженности.
Гуреев добавил, что должник в любой момент может погасить долг добровольно. Если к этому времени имущество ещё не продали, его обязаны вернуть владельцу.
Однако тем, кто не рассчитался вовремя, придётся заплатить больше. Судебные приставы начислят исполнительский сбор — 12% от суммы, подлежащей взысканию. Эта сумма добавляется к основному долгу.
Это важно знать, чтобы не игнорировать даже небольшие счета — например, по ЖКХ, штрафам или микрозаймам. Вовремя погашая даже мелкие долги, можно избежать визита приставов и потери личных вещей, передает РИА «Новости».
Арсений Луговой.