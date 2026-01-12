Ричмонд
Иордань для купания ко дню Крещения готовят в Иркутске

До 19 января специалисты должны сделать изо льда крещенский городок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске идет подготовка ко дню Крещения. На заливе Якоби с 3 января сотрудники храма Александра Невского делают иордань для купания. Также до 19 января им предстоит соорудить изо льда крещенский городок. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала мэра города Руслана Болотова.

— Труд этих иркутян вызывает большое уважение. Например, Виктор Князев много лет делает иордань на заливе Якоби. В любые морозы каждый год он здесь, — прокомментировал глава областного центра.

В этот раз он передал работнику специальную шлифовальную машинку, которая пригодится Виктору в работе. Также готовятся к Крещению и спасательные, дорожные службы. Они обеспечивают безопасность для жителей и гостей Иркутска.

