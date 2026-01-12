Младенец родился «пьяным» в Польше из-за алкоголя в крови матери

В одной из больниц Польши новорожденный ребенок появился на свет с высоким содержанием алкоголя в крови из-за тяжелого опьянения матери. Об этом сообщает Fakt.
Отмечается, что женщину на 38-й неделе беременности доставили в медучреждение с уровнем алкоголя почти три промилле, что представляло угрозу для жизни как матери, так и ребенка. Врачи оценили состояние пациентки как критическое и приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения.
После операции медики установили, что у младенца содержание алкоголя в крови превышало 1,5 промилле, что считается смертельно опасным показателем для новорожденных. В полиции сообщили, что на данный момент состояние ребенка остается стабильным.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. По предварительной информации, ей может грозить до пяти лет лишения свободы, передает издание.
