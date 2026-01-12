Россиянам раскрыли способ накопить деньги на пенсию за 25 лет

Если откладывать по тысяче рублей на счет в ПДС (Программа долгосрочных сбережений), то можно через 25 лет получить 2,1 миллиона рублей. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Эксперт отметил, что для расчета размера ежемесячных отчислений, способных обеспечить заметное увеличение пенсии, в первую очередь требуется определить срок, в течение которого будут формироваться накопления.
При этом сформированные средства можно получить разово либо направить на оформление негосударственной пенсии — с выплатами по 18 тысяч рублей в месяц на протяжении десяти лет или по шесть тысяч рублей ежемесячно пожизненно.
— Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями, — отметил Беляков в беседе с «Прайм».
Ранее Сергей Беляков заявил, что начинать копить на пенсию лучше всего сразу после выхода на работу, даже если сумма совсем крошечная. Это позволит жить нормально сейчас и в то же время не забывать о будущем.
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что инвесторам в России, которые ориентируются на низкий уровень риска и быструю доступность средств, лучше всего вкладываться в рублевые депозиты.