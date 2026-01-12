Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик отметил, что такие температуры на 1−2 градуса выше климатической нормы. Ветер северо-восточной, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры в столице покажу 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.