За последние сутки в Московском регионе выпала пятая часть месячной нормы осадков

Снегопад, прошедший 9 января в Москве и Московской области, вошел в число наиболее сильных за весь период метеорологических наблюдений. По информации Гидрометцентра России, снегопады такой интенсивности в столичном регионе фиксируются в среднем один раз в 5−6 лет. При этом осадки 9 января установили новый суточный рекорд для этой даты, почти вдвое превысив показатель 1976 года. Как отметили в Гидрометцентре, по мощности снегопада событие заняло пятое место за 146 лет систематических наблюдений.