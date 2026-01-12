Снег в Московском регионе продолжает падать уже несколько дней.
За последние сутки в Московском регионе выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«20% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье. В столице нашей Родины за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков (норма января 53 мм)», — написал Тишковец в своем telegram-канале.
По его словам, в центральной части Москвы, на Балчуге, зафиксировано 7 миллиметров осадков, что составляет 13% месячной нормы. В Тушине выпало 4 миллиметра, на метеостанции МГУ — 5 миллиметров.
Синоптик уточнил, что в Подмосковье наибольшее количество снега пришлось на южные и восточные районы. В Коломне и Луховицах высота осадков в пересчете на воду составила по 8 миллиметров, что соответствует 20% месячной нормы. В Кашире и в районе Серпухова отмечено по 7 миллиметров осадков, в Павловском Посаде и Черустях — по 6 миллиметров. В завершение он добавил, что в течение дня ожидается еще 2−3 миллиметра слабых осадков.
Снегопад, прошедший 9 января в Москве и Московской области, вошел в число наиболее сильных за весь период метеорологических наблюдений. По информации Гидрометцентра России, снегопады такой интенсивности в столичном регионе фиксируются в среднем один раз в 5−6 лет. При этом осадки 9 января установили новый суточный рекорд для этой даты, почти вдвое превысив показатель 1976 года. Как отметили в Гидрометцентре, по мощности снегопада событие заняло пятое место за 146 лет систематических наблюдений.