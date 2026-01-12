В США грузовик протаранил толпу митингующих в поддержку протестов в Иране

Портал рассказал, что водитель грузовика U-Haul наехал на участников акции против иранских властей. На видео с места событий видно, как машина пытается прорваться через группу демонстрантов, а те бьют по ней руками и флагами. После этого водитель прибавил скорость и проехал через остальную часть площади.