В США грузовик протаранил толпу митингующих в поддержку протестов в Иране

В США грузовик врезался в толпу людей, которые митинговали в поддержку протестов в Иране. Это произошло в Лос-Анджелесе, несколько человек получили травмы. Об этом сообщил портал BNO News.
Портал рассказал, что водитель грузовика U-Haul наехал на участников акции против иранских властей. На видео с места событий видно, как машина пытается прорваться через группу демонстрантов, а те бьют по ней руками и флагами. После этого водитель прибавил скорость и проехал через остальную часть площади.
По данным портала, пока неизвестно, сколько именно людей пострадало и в каком они состоянии.
Напомним, что 8 января в США прошли большие протесты после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд. Событие случилось в Миннеаполисе во время рейда миграционной службы ICE. Женщину застрелили, когда она пыталась объехать агента при досмотре машины. Хотя на видео видно, что она старалась избежать столкновения, силовик открыл огонь на поражение.