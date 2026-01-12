Депутат Бессараб рассказала, когда ждать следующих 12-дневных новогодних праздников

Повторение рекордных новогодних праздников в стране возможно только через шесть лет — в 2032 году. Об этом в понедельник, 12 января, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам депутата, следующие выходные по случаю Нового года продлятся уже 11 дней. Она также напомнила, что кабмин ежегодно утверждает производственный календарь на будущий год в конце текущего.
— Если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, — цитирует Бессараб ТАСС.
Россияне всегда испытывают стресс, возвращаясь на работу после длительных праздников. HR-специалист Зулия Лоикова поделилась, как провести первый рабочий день в новом году с комфортом.
Сомнолог «СМ-Клиники» Андрей Дудецкий, в свою очередь, добавил, что попытки «отоспаться впрок» во время праздников неэффективны. Чтобы безболезненно вернуться к работе, следует избегать резкого изменения сна.