Депутат Бессараб рассказала, когда ждать следующих 12-дневных новогодних праздников

— Если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, — цитирует Бессараб ТАСС.