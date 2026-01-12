Ричмонд
Трамп встретится с госсекретарем Рубио 12 января

В Белом доме раскрыли рабочий график Трампа на 12 января.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 12 января, проведет встречу в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио, а также примет архиепископа. Обе встречи пройдут в закрытом режиме. Об этом свидетельствует график работы американского лидера.

Отмечается, что беседа с Рубио начнется в 10.30 (18.30 мск). Служба протокола не раскрыла тему переговоров.

Затем, в 13.30 (21.30 мск), американский лидер примет архиепископа Коакли. О чем Трамп будет говорить со священнослужителем, также неизвестно.

Из анонса мероприятий следует, что обе встречи будут закрытыми для прессы.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, на котором он от руки вписал себя в роль и.о. лидера Венесуэлы.

Кроме того, сообщалось, что Трамп разрывает отношения с Кубой от лица Венесуэлы. Пытаясь перекрыть поток денег и нефти в Гавану.

