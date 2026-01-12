Что изменится в правилах поступления в вузы и ссузы в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января 2026 года подписал указ «О совершенствовании вступительной кампании». Об этом информирует пресс-служба президента.
Документ направлен на обеспечение равных возможностей абитуриентам в момент поступления в учреждения высшего и среднего специального образования при справедливом конкурсном отборе. Кроме того, указом главы государства была создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Был утвержден и ее постоянный состав.
В пресс-службе уточнили, что комиссия была наделена полномочиями по контролю за проведением университетских олимпиад, дающих право на льготное поступление в вузы, которые проводят такие олимпиады.
Комиссию возглавила вице-премьер Наталья Петкевич. В ее состав также вошли представители Совета Республики, Палаты представителей, органов государственного управления, контролирующих органов, общественных организаций.
Указом были актуализированы отдельные положения правил приема абитуриентов в вузы и ссузы. Так, для поступления в университет на заочную (дистанционную) форму обучения больше не нужно соответствие трудового стажа избранному профилю образования. Вместе с тем были уточнены категории лиц, у которых есть при зачислении в учреждения образования в связи с созданием колледжа Министерства внутренних дел (подробнее мы писали здесь). Также вводиться профильное испытание по учебному предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории». Все дело в том, что учащиеся 10 и 11 классов изучают указанную дисциплину вместо «Истории Беларуси».
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в эфире СТВ отметил, что в колледж МВД вне конкурса и без экзаменов смогут поступать выпускники специализированных лицеев, выпускники профильных классов военно-патриотической направленности при достижении определенной успеваемости.
— Ну и в перспективе ребята, которые окончат отлично колледж Министерства внутренних дел, будут также иметь возможность иметь дополнительные траектории поступления в силовые вузы, прежде всего в учреждение высшего образования системы Министерства внутренних дел, — пояснил Сергей Пищов.
