Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится в правилах поступления в вузы и ссузы в Беларуси

В Беларуси меняются правила поступления в вузы и ссузы.

Источник: Комсомольская правда

Что изменится в правилах поступления в вузы и ссузы в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января 2026 года подписал указ «О совершенствовании вступительной кампании». Об этом информирует пресс-служба президента.

Документ направлен на обеспечение равных возможностей абитуриентам в момент поступления в учреждения высшего и среднего специального образования при справедливом конкурсном отборе. Кроме того, указом главы государства была создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании. Был утвержден и ее постоянный состав.

В пресс-службе уточнили, что комиссия была наделена полномочиями по контролю за проведением университетских олимпиад, дающих право на льготное поступление в вузы, которые проводят такие олимпиады.

Комиссию возглавила вице-премьер Наталья Петкевич. В ее состав также вошли представители Совета Республики, Палаты представителей, органов государственного управления, контролирующих органов, общественных организаций.

Указом были актуализированы отдельные положения правил приема абитуриентов в вузы и ссузы. Так, для поступления в университет на заочную (дистанционную) форму обучения больше не нужно соответствие трудового стажа избранному профилю образования. Вместе с тем были уточнены категории лиц, у которых есть при зачислении в учреждения образования в связи с созданием колледжа Министерства внутренних дел (подробнее мы писали здесь). Также вводиться профильное испытание по учебному предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории». Все дело в том, что учащиеся 10 и 11 классов изучают указанную дисциплину вместо «Истории Беларуси».

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в эфире СТВ отметил, что в колледж МВД вне конкурса и без экзаменов смогут поступать выпускники специализированных лицеев, выпускники профильных классов военно-патриотической направленности при достижении определенной успеваемости.

— Ну и в перспективе ребята, которые окончат отлично колледж Министерства внутренних дел, будут также иметь возможность иметь дополнительные траектории поступления в силовые вузы, прежде всего в учреждение высшего образования системы Министерства внутренних дел, — пояснил Сергей Пищов.

Ранее назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2026 года: в банках ищут топ-кадры на 11685 рублей, директорам заплатят более 8 тысяч, а главному агроному — семь.

Кстати, порядок проведения централизованного экзамена изменился в Беларуси.

А еще Белстат раскрыл, на что белорусы тратят время: «11,5 часа в сутки — на сон, прием пищи и гигиену, 8 — на работу».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше