Что изменится в правилах поступления в вузы и ссузы в Беларуси

Указом были актуализированы отдельные положения правил приема абитуриентов в вузы и ссузы. Так, для поступления в университет на заочную (дистанционную) форму обучения больше не нужно соответствие трудового стажа избранному профилю образования. Вместе с тем были уточнены категории лиц, у которых есть при зачислении в учреждения образования в связи с созданием колледжа Министерства внутренних дел (подробнее мы писали здесь). Также вводиться профильное испытание по учебному предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории». Все дело в том, что учащиеся 10 и 11 классов изучают указанную дисциплину вместо «Истории Беларуси».