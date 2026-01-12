На Севморпути обнаружили опасные внутренние волны высотой до 20 м

«Проведенное исследование не только расширяет знания о внутренних волнах в Северном Ледовитом океане, но и подчеркивает важность дальнейших океанологических исследований при планировании различных работ по разведке и добыче полезных ископаемых на шельфе, прокладке подводных коммуникаций и для обеспечения безопасности судоходства в Арктике. Данные о внутренних волнах необходимы, в том числе, для предотвращения потенциальных катастроф, например, подобных инциденту с подводной лодкой у берегов Индонезии в 2021 году, когда под влиянием интенсивной внутренней волны субмарина оказалась на запредельной глубине», — заявила старший научный сотрудник лаборатории акустики океана ИО РАН Елизавета Химченко, чьи слова приводятся в сообщении.