Глава минздрава предложил омичам не торопиться с выходом на работу

Министр здравоохранения Омской области призвал омичей не выходить на работу, если они чувствуют недомогание простудного характера. Глава ведомства анонсировал предстоящий сезон гриппа и особо отметил, что нынешний вирус имеет высокую заразность.
«Уважаемые омичи! Многим из вас предстоит выйти после долгих январских каникул в свои коллективы: на работу, в школу или университет, отвести детей в детские сады. Обращаюсь ко всем с просьбой оценить свое состояние здоровья. Если вы наблюдаете у себя симптомы гриппа или ОРВИ — не спешите включаться в активную социальную жизнь. Обратитесь к врачу, посидите дома несколько дней. Грипп в этом году имеет высокую заразность. Пик заболеваемости, как правило, приходится на вторую половину января», — сообщил Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале.
Также министр означил срок вынужденного продления каникул — при нормальном течении гриппа, неопасными для коллег и знакомых, омичи станут только через неделю. Данная мера, по мнению главы омского здравоохранения, поможет предотвратить всплеск заболеваемости в регионе.