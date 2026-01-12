Глава минздрава предложил омичам не торопиться с выходом на работу

«Уважаемые омичи! Многим из вас предстоит выйти после долгих январских каникул в свои коллективы: на работу, в школу или университет, отвести детей в детские сады. Обращаюсь ко всем с просьбой оценить свое состояние здоровья. Если вы наблюдаете у себя симптомы гриппа или ОРВИ — не спешите включаться в активную социальную жизнь. Обратитесь к врачу, посидите дома несколько дней. Грипп в этом году имеет высокую заразность. Пик заболеваемости, как правило, приходится на вторую половину января», — сообщил Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале.