Жители Башкирии весной будут оплачивать ЖКУ по-другому: Путин подписал соответствующий закон

В Башкирии сдвинется срок оплаты услуг ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии, как и всем россиянам, с весны станет доступна дополнительная льгота при оплате коммунальных услуг. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2025 года, вступает в силу 1 марта 2026 года и переносит крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Как отмечают законодатели, такая мера призвана снизить количество случайных просрочек платежей и начисления пеней, предоставив гражданам дополнительное время для своевременного расчета.

Таким образом, уже чуть больше, чем через полтора месяца, у жителей республики появится пять дополнительных дней для оплаты квитанций за газ, свет, отопление, воду и другие услуги.

