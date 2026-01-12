Жители Башкирии весной будут оплачивать ЖКУ по-другому: Путин подписал соответствующий закон

Жителям Башкирии, как и всем россиянам, с весны станет доступна дополнительная льгота при оплате коммунальных услуг. Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2025 года, вступает в силу 1 марта 2026 года и переносит крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число каждого месяца.