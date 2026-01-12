Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Овечкин забросил 917-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги. Очередная шайба стала для форварда 917-й в карьере в чемпионатах НХЛ.

Как сообщает РИА Новости, исторический гол был заброшен в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Точный бросок позволил Овечкину единолично обновить снайперский показатель лиги за всю историю.

Для российского форварда эта шайба стала очередной вехой в продолжительной североамериканской карьере. Ранее он уже вписал свое имя в статистику НХЛ, повторив достижение чеха Яромира Ягра по количеству победных голов с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф.

Тот результат был зафиксирован в игре с «Анахаймом», завершившейся со счетом 7:4, в которой Овечкин оформил дубль. Новое достижение укрепило его статус одного из самых результативных и стабильных снайперов в истории лиги.

Читайте также: Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма.