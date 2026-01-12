Стало известно, что Овечкин забросил 917-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги. Очередная шайба стала для форварда 917-й в карьере в чемпионатах НХЛ.
Как сообщает РИА Новости, исторический гол был заброшен в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Точный бросок позволил Овечкину единолично обновить снайперский показатель лиги за всю историю.
Для российского форварда эта шайба стала очередной вехой в продолжительной североамериканской карьере. Ранее он уже вписал свое имя в статистику НХЛ, повторив достижение чеха Яромира Ягра по количеству победных голов с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф.
Тот результат был зафиксирован в игре с «Анахаймом», завершившейся со счетом 7:4, в которой Овечкин оформил дубль. Новое достижение укрепило его статус одного из самых результативных и стабильных снайперов в истории лиги.
Читайте также: Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма.