В Самаре телебашня покрылась инеем

Самарцы поделились кадрами побелевшей телебашни.

Источник: Соцсети

В Самаре после морозов и снегопадов телебашня покрылась инеем. Кадрами поделился городской блогер Сергей Бобин в социальных сетях.

Конструкция строения покрылась белым инеем в начале января. Пользователи в комментариях удивились, насколько красиво выглядит башня при солнечном свете. Некоторые горожане предупредили, что кусочки льда с вершины могут обрушиться, поэтому пешеходам стоит быть осторожнее.

Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В регион снова придут снегопады и метель. Автомобилистам рекомендуют соблюдать правила безопасности на дорогах и избегать резких маневров.