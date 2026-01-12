В Самаре телебашня покрылась инеем

Конструкция строения покрылась белым инеем в начале января. Пользователи в комментариях удивились, насколько красиво выглядит башня при солнечном свете. Некоторые горожане предупредили, что кусочки льда с вершины могут обрушиться, поэтому пешеходам стоит быть осторожнее.