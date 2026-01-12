Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозы до −15: отменят ли занятия в белорусских школах

В Министерстве образования напомнили, как детские сады и школы должны работать в морозы и непогоду.

Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 53% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Смартпресс

Правила прописаны в санитарных требованиях, утвержденных постановлением Совета министров № 525, и касаются всех учреждений образования — от яслей до спецшкол и центров допобразования.

Руководитель учреждения образования должен сократить или полностью отменить прогулки, если на улице дождь, сильный ветер или слишком холодно.

Температурные пороги такие:

−15 °C и ниже — прогулки отменяют для детей до 3 лет;

−18 °C и ниже — для детей от 3 до 7 лет;

−22 °C и ниже — для школьников от 7 лет и старше.

Если детей все же выводят на улицу, прогулка не должна быть «стоянием у стены»: обязательны движение, теплая одежда и обувь по погоде.

Что касается приостановки учебного процесса в школах, это происходит по решению местных властей. При температуре −25 °C и ниже в 7:00 утра и ветре сильнее 3 м/с школьникам могут разрешить остаться дома.

Физкультуру и спортивные мероприятия на улице не проводят, если холоднее минус 15 и дует ветер.

Так, учебные занятия на Гомельщине при −15 °С будут отменены только на свежем воздухе, это касается физической культуры и шестого школьного дня. Об этом рассказал начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов.

«Во всех отделах образования созданы штабы по работе в сложных погодных условиях. Учреждения расчищены от снега, территории посыпаются антигололедными смесями, погрузочные рампы пищеблоков почищены. Температурный режим позволяет проводить учебный процесс», — отметил он.

Тем временем Белгидромет объявил желтый уровень опасности на понедельник, 12 января, по всей стране. Причина — морозы и гололедица. В большинстве районов ожидается небольшой снег, днем температура опустится до −15 °C.