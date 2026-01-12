Морозы до −15: отменят ли занятия в белорусских школах

Правила прописаны в санитарных требованиях, утвержденных постановлением Совета министров № 525, и касаются всех учреждений образования — от яслей до спецшкол и центров допобразования.
Руководитель учреждения образования должен сократить или полностью отменить прогулки, если на улице дождь, сильный ветер или слишком холодно.
Температурные пороги такие:
−15 °C и ниже — прогулки отменяют для детей до 3 лет;
−18 °C и ниже — для детей от 3 до 7 лет;
−22 °C и ниже — для школьников от 7 лет и старше.
Если детей все же выводят на улицу, прогулка не должна быть «стоянием у стены»: обязательны движение, теплая одежда и обувь по погоде.
Что касается приостановки учебного процесса в школах, это происходит по решению местных властей. При температуре −25 °C и ниже в 7:00 утра и ветре сильнее 3 м/с школьникам могут разрешить остаться дома.
Физкультуру и спортивные мероприятия на улице не проводят, если холоднее минус 15 и дует ветер.
Так, учебные занятия на Гомельщине при −15 °С будут отменены только на свежем воздухе, это касается физической культуры и шестого школьного дня. Об этом рассказал начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов.
«Во всех отделах образования созданы штабы по работе в сложных погодных условиях. Учреждения расчищены от снега, территории посыпаются антигололедными смесями, погрузочные рампы пищеблоков почищены. Температурный режим позволяет проводить учебный процесс», — отметил он.
Тем временем Белгидромет объявил желтый уровень опасности на понедельник, 12 января, по всей стране. Причина — морозы и гололедица. В большинстве районов ожидается небольшой снег, днем температура опустится до −15 °C.