Ученые получили новую информацию об аномальном поведении кометы-НЛО ATLAS

Ученые получили новую информацию о межзвездном объекте 3I/ATLAS, которая, по их словам, опять подтверждает, что рядом с Землей пролетала не комета, а неопознанный летающий объект (НЛО), узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, принадлежащего «первому человеку, раскрывшему, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».
Уточняется, что аномальное поведение объекта зафиксировал телескоп Хаббл 7 января 2026 года.
«Изображение Хаббла от 7 января 2026 года делает одно невозможным для игнорирования. Межзвездный объект 3I/ATLAS покидает Солнечную систему. Тем не менее, его самая мощная струя по-прежнему направлена прямо на Солнце. Антихвост, направленный к Солнцу, простирается примерно на расстояние Земля-Луна. Структура является согласованной, стабильной и повторяется в ходе наблюдений. Кометы так себя НЕ ведут», — говорится в посте.
Автор подчёркивает, что давление излучения, скорость, гравитация — все эти факторы указывают на то, что струя должна отходить в сторону, но этого не происходит. В связи с предстоящим тесным сближением с Юпитером 26 марта 2026 года эта аномалия перестала быть просто любопытным явлением — она стала определяющей особенностью галактики.
«Если гравитация, магнитосфера и плазменная среда Юпитера не смогут нарушить это выравнивание… Что поддерживает это?», — добавил автор поста.
Он отмечает, что аномалии, связанные с 3I/ATLAS, не рассеиваются, их появляется все больше.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.
