Россиянка чуть не умерла из-за сильной аллергии на таблетки

Жительница Москвы чуть не умерла после приема препарата, назначенного частным врачом для лечения психического расстройства.

Жительница Москвы чуть не умерла после приема препарата, назначенного частным врачом для лечения психического расстройства. После осложнений женщину экстренно госпитализировали, две недели она провела в реанимации.

По данным телеграм-канала Shot, 32-летняя пациентка на протяжении шести лет лечилась от депрессивных состояний и резких перепадов настроения, регулярно принимая антидепрессанты. Эффект от терапии был краткосрочным, устойчивых улучшений не наблюдалось, после чего женщина решила обратиться к другому специалисту.

Новый врач диагностировал у нее выраженное невротическое расстройство и назначил ламотриджин — препарат, применяемый при биполярных расстройствах и эпилепсии. В первые дни состояние пациентки улучшилось, однако спустя примерно две недели появились тяжелые побочные реакции.

На коже возникла обширная сыпь, резко поднялась температура. Женщину доставили в стационар с подозрением на инфекционное заболевание. После обследования врачи установили диагноз — синдром Лайелла, редкую и крайне тяжелую токсико-аллергическую реакцию, спровоцированную приемом лекарства.

Пациентка была переведена в реанимацию, где провела около двух недель. В результате осложнений у нее остались рубцы на лице и теле, было зафиксировано повреждение роговицы глаза, а также полная потеря ногтей на руках и ногах. Медики отмечают, что состояние представляло прямую угрозу жизни и исход мог быть летальным.

Вопросы к частной клинике были урегулированы в досудебном порядке. Официальных претензий со стороны пострадавшей не заявлено.

