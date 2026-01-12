Россиянка чуть не умерла из-за сильной аллергии на таблетки

Пациентка была переведена в реанимацию, где провела около двух недель. В результате осложнений у нее остались рубцы на лице и теле, было зафиксировано повреждение роговицы глаза, а также полная потеря ногтей на руках и ногах. Медики отмечают, что состояние представляло прямую угрозу жизни и исход мог быть летальным.