Россиянка чуть не умерла из-за сильной аллергии на таблетки

Жительница Москвы чуть не умерла после приема препарата, назначенного частным врачом для лечения психического расстройства. После осложнений женщину экстренно госпитализировали, две недели она провела в реанимации.
По данным телеграм-канала Shot, 32-летняя пациентка на протяжении шести лет лечилась от депрессивных состояний и резких перепадов настроения, регулярно принимая антидепрессанты. Эффект от терапии был краткосрочным, устойчивых улучшений не наблюдалось, после чего женщина решила обратиться к другому специалисту.
Новый врач диагностировал у нее выраженное невротическое расстройство и назначил ламотриджин — препарат, применяемый при биполярных расстройствах и эпилепсии. В первые дни состояние пациентки улучшилось, однако спустя примерно две недели появились тяжелые побочные реакции.
На коже возникла обширная сыпь, резко поднялась температура. Женщину доставили в стационар с подозрением на инфекционное заболевание. После обследования врачи установили диагноз — синдром Лайелла, редкую и крайне тяжелую токсико-аллергическую реакцию, спровоцированную приемом лекарства.
Пациентка была переведена в реанимацию, где провела около двух недель. В результате осложнений у нее остались рубцы на лице и теле, было зафиксировано повреждение роговицы глаза, а также полная потеря ногтей на руках и ногах. Медики отмечают, что состояние представляло прямую угрозу жизни и исход мог быть летальным.
Вопросы к частной клинике были урегулированы в досудебном порядке. Официальных претензий со стороны пострадавшей не заявлено.
Читайте также: Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма.