Россияне стали экономнее подходить к выбору лекарств: на что начали обращать внимание

В 2025 году россияне начали чаще экономить на лекарствах, предпочитая покупать их по акциям или выбирать недорогие аналоги. Это помогало им снижать расходы на лечение. Такие данные опубликовали «Известия» со ссылкой на исследование компании Points Health.
По информации издания, люди активно искали выгодные варианты одного и того же препарата и отдавали предпочтение низким ценам. Это происходило из-за подорожания лекарств и появления большего выбора аналогов.
Гендиректор компании Дарья Соловьева рассказала газете, что покупатели внимательно следят за скидками и стремятся к лучшему сочетанию цены и качества. Она добавила, что рынок стал более прозрачным, так как люди могут быстро сравнить цены в разных аптеках или онлайн-магазинах.
Покупатели часто переходили в другие аптечные сети или брали аналоги, которые стоили на 80−150 рублей дешевле. Это позволяло существенно сэкономить.
Ранее KP.RU сообщал, что на зарубежном рынке самыми популярными российскими лекарствами стали дженерики — недорогие копии оригинальных препаратов. Об этом поведал специалист Рустем Муратов.
Среди других востребованных за рубежом российских средств он перечислил противовирусные препараты, лекарства для сердца, фитопрепараты и вакцины от гриппа, полиомиелита, кори и других болезней.