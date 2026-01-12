Фильм «Гамнет» получил «Золотой глобус» как лучшая драма

«Гамнет» (Hamnet, 2025) режиссера Хлои Чжао о молодом Уильяме Шекспире получил премию «Золотой глобус» как «Лучший драматический фильм». 83-я церемония вручения премии прошла в воскресенье, 11 января, в Лос-Анджелесе, трансляцию вел телеканал CBS.
В этой номинации также были представлены фильм «Франкенштейн» (Frankenstein, 2025), «Сентиментальная ценность» (Affeksjonsverdi, 2025) Йоакима Триера, триллер «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025), «Простая случайность» Джафара Панахи и кинокартина «Грешники» (Sinners, 2025).
Лучшей комедией признана «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) Пола Томаса Андерсона. Фильм взял еще две статуэтки — за лучшую режиссуру и сценарий. Лучшим международным фильмом стал «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025). «Золотого глобуса» как лучший драматический сериал удостоен проект «Питт» (The Pitt, 2025), а лучшим мини-сериалом стал «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).
Напомним, премия «Золотой глобус» уступает в США по престижности только «Оскару».
Ранее сообщалось, что «Чебурашка 2» собрал около 5 млрд рублей в прокате. Первая часть фильма, вышедшая в 2023 году, установила рекорд отечественного проката, собрав почти 6,7 млрд рублей. Фильм остается самым кассовым в истории российского кино.