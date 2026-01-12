Уровень рек поднялся сразу в четырех районах Краснодарского края

В Краснодарском крае экстренные службы и местные власти переведены в режим повышенного внимания из-за подъема уровня воды в реках. По данным оперативного штаба региона, сразу в нескольких муниципалитетах зафиксировано достижение опасных и неблагоприятных отметок.
Наиболее напряженная обстановка вечером 11 января сложилась в Северском районе. Здесь опасного уровня достигла вода в реке Афипс (в районе станицы Крепостной) и в реке Убин (в районе станицы Азовской).
Как сообщил глава Северского района Алексей Чеверев, в поселениях организован постоянный мониторинг паводковой ситуации. Специалисты управлений ГО и ЧС совместно с сотрудниками местных администраций следят за состоянием русел рек в реальном времени.
Тревожная ситуация наблюдается и в других точках края. Так, в Туапсинском округе зафиксирован подъем реки Дефань в районе села Дефановка, в Славянском районе уровень воды поднялся в реке Протока (село Ачуево). В Геленджике неблагоприятных отметок достиг уровень реки Мезыбь в селе Дивноморское.
«Подтоплений не зафиксировано», — отметили в оперштабе.
Тем не менее, власти обращаются к жителям и гостям региона, проживающим или находящимся вблизи прибрежных зон, с просьбой проявлять осторожность.