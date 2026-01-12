Уровень рек поднялся сразу в четырех районах Краснодарского края

Тревожная ситуация наблюдается и в других точках края. Так, в Туапсинском округе зафиксирован подъем реки Дефань в районе села Дефановка, в Славянском районе уровень воды поднялся в реке Протока (село Ачуево). В Геленджике неблагоприятных отметок достиг уровень реки Мезыбь в селе Дивноморское.