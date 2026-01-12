Главные новости к утру 12 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 января 2026.
Трамп назвал себя и.о. президента Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social провозгласил себя исполняющим обязанности главы Боливарианской Республики. Он опубликовал снимок якобы со страницы «Википедии», на котором он значится как и. о. президента Венесуэлы с января 2026 года. При этом на фото он также обозначен как действующий лидер США.
В Германии оценили возможность перехвата «Орешника»
Система ПВО, стоящая на вооружении ФРГ, не способна перехватить ракету «Орешник». Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на источники в командовании НАТО. Вооружению типа «Орешник» не смогут противостоять ни нидерландская система Patriot, которая используется сейчас, ни немецкая система Arrow 3, которая только вводится в строй.
В Дании спрогнозировали политическую войну за Гренландию
Политические эксперты Дании на страницах СМИ предупредили о политической войне на два фронта, которую придется вести Королевству из-за стремления президента США заполучить Гренландию. Бороться придется и с Вашингтоном, и с жителями острова, которых придется убеждать в преимуществах нахождения в составе Дании.
Германия и Израиль подписали соглашение о создании «киберкупола»
Глава МВД ФРГ Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписали договоренность о совместной деятельности по созданию немецкого «купола» для отражения кибератак. Израиль поможет Германии в сфере противодействия цифровым угрозам. Система будет автоматически отражать кибератаки и нападения с применением БПЛА.
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья южных Курил в Охотском море 12 января зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр располагался на расстоянии 214 км севернее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 423 км. Тревога цунами после землетрясения в регионе не объявлялась, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».