ИКИ РАН: Крупный активный центр Солнца поворачивается в сторону Земли

Крупный активный центр Солнца поворачивается в сторону Земли. Об этом сообщили в Институт космических исследований РАН в Telegram-канале.
Ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку, произошедшую на обратной стороне Солнца. Рост излучения был зарегистрирован ночью и достиг уровня M3.3. Это первая вспышка M-класса в 2026 году и самое мощное солнечное событие с начала года.
По данным ИКИ РАН, источник вспышки находится за краем солнечного диска и пока не виден с Земли. Регистрация стала возможна лишь потому, что активная область расположена близко к солнечному горизонту, и часть излучения дошла до планеты из верхних слоев атмосферы Солнца. При этом основная энергия была экранирована. Поэтому реальная мощность события, вероятно, значительно выше.
Ученые отмечают, что это уже второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток. Специалисты уверены, что там сформировался крупный центр активности. В течение ближайших двух дней он выйдет на видимую сторону, после чего станет возможна более точная оценка рисков. Сейчас влияние произошедшей вспышки на Землю полностью исключено.
«В течение двух суток данная область Солнца станет видна с Земли, и можно будет понять, что вообще там происходит», — сообщили в ИКИ РАН.
Немногим ранее на Земле уже фиксировали последствия солнечной активности. В ночь на 11 января произошла вторая с начала года магнитная буря. Она сопровождалась необычно яркими полярными сияниями, которые местами наблюдались до широты около 50 градусов. Ученые пояснили, что геомагнитное возмущение стало реакцией на приход к Земле облака солнечной плазмы после одной из недавних вспышек.