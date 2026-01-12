ИКИ РАН: Крупный активный центр Солнца поворачивается в сторону Земли

Ученые отмечают, что это уже второй сильный взрыв на обратной стороне Солнца за последние несколько суток. Специалисты уверены, что там сформировался крупный центр активности. В течение ближайших двух дней он выйдет на видимую сторону, после чего станет возможна более точная оценка рисков. Сейчас влияние произошедшей вспышки на Землю полностью исключено.