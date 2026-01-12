В России разработали новый способ снижения содержания метана в угольных пластах

Суть разработанного способа в том, что при бурении одновременно создают специальную полость для отвода газа и дополнительно разрыхляют стенки скважины. При этом рабочий инструмент — буровая колонна с пневмоударником и особой коронкой — не просто режет породу, а еще и вибрирует, образуя дополнительные трещины вокруг скважины. Благодаря этим трещинам газ лучше выходит из породы. Газ удаляют из скважины вместе с отработанным веществом и мелкими кусочками породы, которые образуются при бурении.