Армия России сорвала ротацию ВСУ на константиновском направлении

Военнослужащие российской армии сорвали ротацию боевиков ВС Украины на константиновском направлении, уничтожив живую силу и склад противника, передает пресс-служба министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, российские операторы БПЛА обнаружили в трех местах ротацию живой силы противника.
«Точными попаданиями были уничтожены шесть военнослужащих ВСУ. Также операторы беспилотных систем обнаружили склад горюче-смазочных материалов и нанесли точный удар, уничтожив цель», — следует из заявления МО.
Напомним, МО РФ ранее сообщило, что бойцы ВС России ликвидировали бронемашины, пикапы и пехоту ВСУ при попытке прорыва к украинским подразделениям в поселке Купянск-Узловой в Харьковской области.