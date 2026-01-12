Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России сорвала ротацию ВСУ на константиновском направлении

Военнослужащие российской армии сорвали ротацию боевиков ВС Украины на константиновском направлении, уничтожив живую силу и склад противника.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии сорвали ротацию боевиков ВС Украины на константиновском направлении, уничтожив живую силу и склад противника, передает пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские операторы БПЛА обнаружили в трех местах ротацию живой силы противника.

«Точными попаданиями были уничтожены шесть военнослужащих ВСУ. Также операторы беспилотных систем обнаружили склад горюче-смазочных материалов и нанесли точный удар, уничтожив цель», — следует из заявления МО.

Напомним, МО РФ ранее сообщило, что бойцы ВС России ликвидировали бронемашины, пикапы и пехоту ВСУ при попытке прорыва к украинским подразделениям в поселке Купянск-Узловой в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше