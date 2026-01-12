Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минЖКХ Башкирии напомнили, как повлиять на работу управляющей компании

Сообщить о неудовлетворительной работе управляющей организации можно через специальное приложение.

Источник: Агентство «Москва»

Сообщить о немытых подъездах, пожаловаться на непрозрачные отчёты и лишние начисления можно в Государственную жилищную инспекцию. Как сообщили в пресс-службе минЖКХ Башкирии, сообщение можно отправить через приложение «Госуслуги. Дом».

В приложении следует нажать на раздел «Заявки» в нижнем меню приложения. Затем описать проблему, а чат-бот подскажет дальнейшие шаги.

Когда на заявку ответят, поступит уведомление. Если ответ не появился в срок или вопрос не решён, нужно нажать «Пожаловаться в ГЖИ». Описать суть проблемы и нажать «Всё верно, отправить», а затем «Да, направить». Ответ от ГЖИ придёт в срок до 30 дней.

В минЖКХ пояснили, что кнопка «Пожаловаться в ГЖИ» появляется в двух случаях: при использовании кнопки «Ответом не удовлетворён» в оценке ответа на заявку или управляющая организация не ответила в срок и выбрано «Нет, ничего не изменилось».