В минЖКХ Башкирии напомнили, как повлиять на работу управляющей компании

Когда на заявку ответят, поступит уведомление. Если ответ не появился в срок или вопрос не решён, нужно нажать «Пожаловаться в ГЖИ». Описать суть проблемы и нажать «Всё верно, отправить», а затем «Да, направить». Ответ от ГЖИ придёт в срок до 30 дней.