В минЖКХ Башкирии напомнили, как повлиять на работу управляющей компании

Сообщить о немытых подъездах, пожаловаться на непрозрачные отчёты и лишние начисления можно в Государственную жилищную инспекцию. Как сообщили в пресс-службе минЖКХ Башкирии, сообщение можно отправить через приложение «Госуслуги. Дом».
В приложении следует нажать на раздел «Заявки» в нижнем меню приложения. Затем описать проблему, а чат-бот подскажет дальнейшие шаги.
Когда на заявку ответят, поступит уведомление. Если ответ не появился в срок или вопрос не решён, нужно нажать «Пожаловаться в ГЖИ». Описать суть проблемы и нажать «Всё верно, отправить», а затем «Да, направить». Ответ от ГЖИ придёт в срок до 30 дней.
В минЖКХ пояснили, что кнопка «Пожаловаться в ГЖИ» появляется в двух случаях: при использовании кнопки «Ответом не удовлетворён» в оценке ответа на заявку или управляющая организация не ответила в срок и выбрано «Нет, ничего не изменилось».