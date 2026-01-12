Россияне стали чаще покупать лекарства по акциям

В 2025 году жители России стремились не переплачивать в аптеках за бренд — выбор определяло оптимальное соотношение цены и качества лекарственных препаратов. Об этом в понедельник, 12 января, рассказали в газете «Известия», ссылаясь на данные участников рынка.
По словам аналитиков, тенденция во многом обусловлена переходом граждан к сберегательной модели финансового поведения. Теперь россияне покупают препараты по акциям и стараются лавировать между разными аптечными сетями.
Эксперты из Points Health считают подобную стратегию довольно экономичной. Глава компании Дарья Соловьева отметила, что в прошлом году наблюдался значительный рост спроса граждан на лекарства, представленные в ассортименте торговых сетей, продающих препараты по низким ценам.
— Россияне следят за акциями. Им важно не переплатить, — цитирует ее издание.
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры России заявили, что в 2025 году прокуроры практически во всех регионах страны направили предпринимателям предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на лекарства.
В декабре в ФАС России также отмечали, что изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания.