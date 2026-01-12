Россияне стали чаще покупать лекарства по акциям

В 2025 году жители России стремились не переплачивать в аптеках за бренд — выбор определяло оптимальное соотношение цены и качества лекарственных препаратов. Об этом в понедельник, 12 января, рассказали в газете «Известия», ссылаясь на данные участников рынка.