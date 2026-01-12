Мужчина из США за 500 долларов купил старый сейф с миллионами внутри

В США мужчина приобрел заброшенную складскую ячейку всего за 500 долларов — около 40 тысяч рублей — и нашел внутри запертый сейф с крупной суммой денег. О необычной находке сообщает Indy100.
Историю рассказал аукционист Дэн Дотсон, известный по шоу Storage Wars. По его словам, он проводил торги по продаже ячеек, за которые владельцы не платили несколько месяцев, и ни участники аукциона, ни организаторы не знали, что находится внутри.
Покупатель обнаружил в ячейке старый сейф и попытался открыть его самостоятельно, но безуспешно. Тогда он обратился за помощью к другому человеку, которому удалось вскрыть замок. Дотсон отметил, что чаще всего такие сейфы оказываются пустыми, однако в этот раз внутри лежали 7,5 миллиона долларов наличными — около 588 миллионов рублей.
Кому принадлежали деньги и откуда они появились, установить не удалось. Аукционист предположил, что прежний владелец мог уехать или оказаться в тюрьме, из-за чего перестал оплачивать аренду складской ячейки, передает издание.
