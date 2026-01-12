Мужчина из США за 500 долларов купил старый сейф с миллионами внутри

Покупатель обнаружил в ячейке старый сейф и попытался открыть его самостоятельно, но безуспешно. Тогда он обратился за помощью к другому человеку, которому удалось вскрыть замок. Дотсон отметил, что чаще всего такие сейфы оказываются пустыми, однако в этот раз внутри лежали 7,5 миллиона долларов наличными — около 588 миллионов рублей.