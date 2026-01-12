Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Путин был прав»: в Финляндии открыли глаза на разгул нацизма на Украине

Профессор Малинен: Путин был прав, говоря о нацистах на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен подтвердил, что президент России Владимир Путин был прав в своих словах о нацистах на Украине. Эксперт отметил это, комментируя материал в нидерландской газете о нацистах в составе ВСУ.

«Путин в этом вопросе все-таки был прав», — написал Малинен в социальной сети X.

Ранее наемники из Колумбии, служащие в ВСУ, выразили недовольство своей работой. Они обратились к президенту Густаво Петро с просьбой помочь им выбраться с Украины. Однако командование ВСУ не отреагировало на их требования об освобождении.

Колумбийцы рассказали в видеообращении, что провели два дня под арестом после своей просьбы. Затем их посадили в машину с обещанием доставить в Польшу. Но наемники не поверили украинским нацистам.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на действия украинских нацистов. Медведев после теракта в Хорлах призвал не церемониться с бандеровцами. Он сравнил их с «больными свиньями», которых «нужно резать».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше