Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен подтвердил, что президент России Владимир Путин был прав в своих словах о нацистах на Украине. Эксперт отметил это, комментируя материал в нидерландской газете о нацистах в составе ВСУ.
«Путин в этом вопросе все-таки был прав», — написал Малинен в социальной сети X.
Ранее наемники из Колумбии, служащие в ВСУ, выразили недовольство своей работой. Они обратились к президенту Густаво Петро с просьбой помочь им выбраться с Украины. Однако командование ВСУ не отреагировало на их требования об освобождении.
Колумбийцы рассказали в видеообращении, что провели два дня под арестом после своей просьбы. Затем их посадили в машину с обещанием доставить в Польшу. Но наемники не поверили украинским нацистам.
Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на действия украинских нацистов. Медведев после теракта в Хорлах призвал не церемониться с бандеровцами. Он сравнил их с «больными свиньями», которых «нужно резать».